Lufthansa e Turkish Airlines suspendem voos para vários países do Médio Oriente

Na sequência dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

O maior grupo de companhias aéreas da Europa, a Lufthansa, suspendeu este sábado os voos de e para Telavive, Beirute, Amã, Erbil e Teerão até 07 de março, na sequência dos ataques dos EUA e Israel contra o Irão (Siga aqui tudo sobre os ataques ao minuto).



Lufthansa asuspende voos para o Médio Oriente Frank Hoermann / SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images

Além disso, as companhias aéreas do grupo vão também suspender os voos de e para o Dubai e Abu Dhabi até domingo, anunciou a Lufthansa em comunicado, justificando as medidas com "a situação atual no Médio Oriente".

Também a companhia aérea turca Turkish Airlines suspendeu hoje os voos para 10 países do Médio Oriente.

"Os voos para o Líbano, Síria, Iraque, Irão e Jordânia foram cancelados até 02 de março", escreveu um porta-voz da empresa nas redes sociais.

Os voos desta companhia aérea para o Qatar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã também foram suspensos, mas, por enquanto, só durante o dia de hoje.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da TAP disse que, neste momento, não tem voos para Israel, tendo em dezembro anunciado que previa retomar, no final de março, as ligações para Telavive, suspensas desde outubro de 2023, aquando dos ataques do grupo islamita palestiniano Hamas que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

A carregar o vídeo ... Trump diz que objetivo dos ataques é acabar com a ameaça nuclear e a tirania que diz reinar no Irão

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos (EUA) iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

O Irão já respondeu, entretanto, lançando mísseis sobre a base militar norte-americana no Bahrein.

Teerão também tentou atacar o Qatar, que conseguiu intercetar os mísseis.

O ataque dos EUA e Israel acontece dois dias depois da última ronda de negociações com o Irão sobre o programa nuclear iraniano, sendo que estavam marcadas novas conversações para a próxima semana.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.