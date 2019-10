"Hoje , enfrentamos um dos dias mais difíceis dos últimos anos. É a pior versão da judicialização: a crueldade". A reação da presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, às condenações de ex-membros da administração autónoma por crimes de sedição e má gestão de fundos públicos, na sequência do referendo à independência da região, reflete a posição de milhares de catalães que decidiram sair às ruas logo após ser conhecida a decisão da justiça espanhola.

Segundo a imprensa espanhola, serão pelo menos oito mil os defensores da independência catalã que cortaram algumas avenidas e se concentraram em diversas zonas da cidade. Outros sete a oito mil decidiram marchar para o Aeroporto Internacional El Prat, onde já houve intervenção policial para dispersar os manifestantes, tendo os polícias disparado balas de borracha contra os manifestantes que ali estão.



Segundo a polícia regional catalã, a ação de contenção permitiu "ganhar espaço de segurança" em zonas críticas do aeroporto, não tendo sido registada nenhuma detenção.



À medida que a contestação à decisão judicial ganha maior dimensão, as autoridades policiais catalãs [Mossos d'Esquadra] começaram a pedir ajuda a diversas unidades de polícia nacional, como a polícia de choque e a unidade de intervenção policial, para proteger infraestruturas vitais, como o principal aeroporto de Barcelona. Os protestos de grupos independentistas, que desde a manhã estão a conseguir fazer colapsar os acessos ao aeroporto, já levaram ao cancelamento de 108 dos 1.066 voos previstos para hoje. Para amanhã, já foram suspensos pelos menos 20.

Após serem conhecidas as sentenças, os grupos independentistas cortaram as artérias Ronda del Dat, Diagonal e Via Laietena, em Barcelona, e concentram-se neste momento frente à sede do organismo Òmnium Cultural e à sede do gabinete do conselheiro para as questões territoriais do governo regional. Muitos dos grupos são compostos por estudantes universitários, cuja ação passa por tentar boicotar o normal funcionamento dos serviços de transportes.





La lluita noviolenta sempre serà més poderosa que la violència institucional. Cap frustració i amb tota la tendresa i determinació, a l'aeroport i arreu, endavant amb #LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/FV3ij8Vq5h — Jordi Cuixart (@jcuixart) October 14, 2019

Também a circulação ferroviária foi cortada cerca das 10h30 (09h30 em Lisboa) nas linhas R11 e RG1 por cerca de uma centena de pessoas que acedeu às linhas na estação de Celrà, em Girona.

Em Tarragona, houve uma manifestação em frente à Câmara com pedidos de "liberdade" para aquilo que consideram ser "prisioneiros políticos". Em Girona, o mesmo pedido num protesto igualmente realizado frente à sede da Generalitat.

Entretanto, através das redes sociais, os Comités de Defesa da República (CDR) apelaram à desobediência afirmando que "é altura para a revolta popular". "A vossa sentença é a vossa condenação. É a hora de nos levantarmos contra o fascismo autoritário do Estado espanhol e os seus cúmplices", proclama o CDR através da rede social Twitter.

O Tribunal Supremo condenou, esta segunda-feira, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até 13 anos de prisão.

O ex-vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, foi condenado, por unanimidade, a 13 anos de cadeia por delito de sedição e má gestão de fundos públicos.

Foram condenados a 12 anos de cadeia os ex-conselheiros da Jordi Turull (ex-conselheiro da Presidência), Raul Romeva (ex-conselheiro do Trabalho) e Dolors Bassa (ex-conselheira para as Relações Exteriores) por delitos de sedição e má gestão.

O antigo titular do cargo de conselheiro do Interior, Joaquim Forn e Josep Rull (Território) foram condenados a 10 anos de cadeia.

Jordi Cuixart, responsável pela instituição Òmnium Cultural, foi condenado a nove anos de prisão por sedição.

Os factos reportam-se a 2017 sendo que os magistrados entendem que os acontecimentos de setembro e outubro do mesmo ano constituíram crime de sedição visto que os condenados mobilizaram os cidadãos num "levantamento público e tumultuoso" para impedir a aplicação direta das leis e obstruir o comprimento das decisões judiciais.

"Os acontecimentos do dia 1 de outubro" (2017)" não foram apenas uma manifestação ou um protesto. Foi um levantamento tumultuoso provocado pelos acusados", referem os juízes do Supremo espanhol.



(Notícia atualizada às 18h11 com dados da intervenção policial)