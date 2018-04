Diz o jornalista Vladimir Netto, autor de um livro com o mesmo nome e que inclui a confissão do juiz Sérgio Moro: esperava um gato e apanhou um “monstro” que envolvia até o presidente Lula da Silva.

Vladimir Netto, 44 anos, costuma brincar com José Padilha, autor da série O Mecanismo: a realidade em que se baseou (e que está no seu livro Lava Jato) para a série de sucesso é muito mais rica do que qualquer ficção. "É um thriller policial que aconteceu na vida real."



O repórter da rede Globo que há muito investiga casos de corrupção no Brasil começou a escrever Lava Jato (o livro de não ficção mais vendido no Brasil em 2016 e que agora chega a Portugal, editado pela Desassossego) para tentar perceber o que estava por trás do sucesso desta investigação que já derrubou políticos de 14 partidos, uma presidente (Dilma Rousseff) e colocou um outro na prisão (Lula da Silva está a cumprir pena em Curitiba desde dia 7 de Abril).



No livro cita o juiz Sérgio Moro, que numa conferência disse que pensava estar a desenrolar um novelo de lã em que na ponta iria aparecer um gato e o que surgiu foi um monstro. Ou seja, não imaginava as proporções que tomou.

O que me levou a escrever o livro foi tentar descobrir o que é que tinha levado aquela operação específica a ter mais sucesso do que outras no Brasil. Foi uma mistura de trabalho e sorte. Porque se não fosse um dedo de sorte – alguns falam que é de Deus – não teria acontecido.



Vladimir Netto prevê também em entrevista à SÁBADO que no futuro, quando já não estiver no Planalto, Michel Temer terá de responder na justiça. "Não tem como escapar não."



O actual Presidente Michel Temer também terá problemas judiciais quando deixar o Planalto?

Acho que sim. Ele foi denunciado duas vezes. Essas denúncias foram barradas pela Câmara [dos deputados], o que significa que não podem ser investigadas enquanto ele for Presidente. A partir de Janeiro de 2019, se ele sair da Presidência – ainda está pensando se vai se candidatar, não sei como será essa eleição, está tudo muito confuso –, ele será alvo de investigações que nesse momento estão suspensas. Acredito que no futuro ele vai ter de responder a esses processos. É inexorável. Não tem como escapar, não.





