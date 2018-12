Autor confesso do assassinato da professora de 26 anos explicou como enganou Luelmo para a atacar. Bernardo Montoya passou quase 20 dos 50 anos de vida preso. Laura estava a viver o sonho do ensino.

Laura Luelmo e Bernardo Montoya eram vizinhos há apenas 4 dias em El Campillo, em Huelva, Espanha, localidade para onde a jovem de 26 anos se mudou para ir dar aulas de Desenho, a sua paixão, quando o crime aconteceu. Ao namorado, Laura já contara que não gostava da maneira como o vizinho olhava para ela e várias testemunhas, citadas pela imprensa espanhola, garantem que Montoya passou muitas horas à frente da casa da vizinha a controlar os movimentos da professora. No dia 12, saiu de casa para ir ao supermercado e desapareceu. A família denunciou o desaparecimento no dia seguinte e começaram as buscas: esta segunda-feira, cinco dias depois, Laura foi encontrada sem vida, o corpo virado para baixo, semi-despido, escondido entre arbustros. Os sinais de violência eram claros - incluindo marcas no pescoço que denunciam que "ofereceu muita resistência". Foram assumidos e explicados, esta quarta-feira, por Montoya, que contou às autoridades como enganou a jovem para a atacar.



"A rapariga saiu de casa e aproximou-se de mim para me perguntar qualquer coisa. Eu estava sentado numa cadeira à porta de casa, que fica em frente à dela. Disse-me: 'Olá, vizinho! Sabes se há algum supermercado aqui perto? Sou nova aqui'. Eu respondi que claro que sabia e dei-lhe uma direcção. Enganeia-a porque a mandei para uma rua sem sentido, onde não nem nenhum supermercado, nem nada." Foi desta maneira, segundo fontes da investigação relataram ao El País, que Montoya confessou o crime, depois de várias horas de interrogatório. Os detalhes sórdidos estavam apenas a começar. "Quando se afastou, corri para o meu carro e cheguei primeiro ao sítio que lhe tinha dito. Esperei que ela chegasse, agarrei-a e agredia-a contra a bagageira. Caiu inconsciente no chão", contou ainda, explicando que usou uma corda que tinha no carro para atar as mãos de Laura, que acabou enfiada dentro da mala do carro e tapada por uma manta.



Segundo o assassino, o destino foi o local onde o corpo foi encontrado. Foi aí que a "despiu da cintura para baixo e a tentou violar". "Apesar de ela estar inconsciente, não consegui. Tentei mas nada. Juro que não a agredi sexualmente", garantiu à Guardia Civil. O testemunho de Montoya permite à investigação afastar a hipótese que Laura estivera sequestrada alguns dias, visto que o resultado preliminar da autópsia indicava que a jovem teria morrido devido a um golpe na cabeça entre sexta-feira e sábado.



Filha de um engenheiro agrónomo e de uma empregada do Instituto de Emprego de Zamora, terra natal, Laura tinha dois irmãos mais novos - todos eles estudaram no colégio Sagrado Coração de Jesus. O namorado, Teófilo Jiménez, foi a última pessoa a falar com a jovem, que todos recordam como "alegre, amável e sorridente".





Viveu em Valência e Madrid, cidades onde se formou com o objectivo de ser professora de Desenho. Entre 2013 e 2014, participou num intercâmbio da Universidade de las Américas de Puebla, no México. Adorava sair com os amigos para dançar, principalmente salsa e bachata, ritmos latinos. Mas, segundo a amiga Rocío Herrero, ouvida pelo El País, era a desenhar que mais se diverdia - "podia desenhar toda a noite", recordou.Lidia Zapata, também ela proxima de Laura, assume que uma das maiores dores é a amiga perder os "milhares de coisas" que ainda tinha por viver. Tudo acabou quando o seu caminho se cruzou com o de Montoya, que passou quase 20 dos 50 anos de vida preso - tem um largo historial que inclui assassinato, crimes violentos e obstrução à justiça, entre outros crimes. Entrou pela primeira vez numa prisão em 1994 e saiu pela última vez em Outubro de 2018.Em 1997, foi condenado pela morte de uma idosa de 82 anos em Cortegana - Montoya entrou pela janela e atingiu a vítima com um machado, para que esta não a acusasse de um assalto. Condenado a 22 anos de prisão, cumpriu 17. Saiu em 2015, mas rapidamente voltou para trás das grades, desta vez por crimes com violência, que lhe valeram mais uma pena de dois anos e dez meses.O irmão gémeo de Bernardo, Luciano Montoya, também já foi condenado por crimes de sangue. Em 2000, foi acusado de matar uma mulher de 35 anos usando um método muito semelhante ao do irmão. Foi condenado a 15 anos de prisão. Ainda foi colocado na lista de suspeitos do desaparecimento de Laura, mas no dia 12 Dezembro continuava detido. Saiu em liberdade esta segunda-feira.A última publicação de Laura na rede social Twitter foi a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. Um desenho seu, de uma heroína. "A oportunidade és tu", diz a mulher de capa às costas. A investigação ao caso de Luelmo está a ser liderada pela equipa de investigadores que resolveu o caso do desaparecimento de Diana Quer , outra feminicídio que sensibilizou Espanha.