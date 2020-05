Lançamento de voo da SpaceX cancelado devido ao mau tempo

A missão tripulada da SpaceX, programada para as 21h30 desta quarta-feira, foi cancelada devido ao mau tempo. A contagem foi interrompida a apenas 17 minutos do lançamento e quando os astronautas da NASA, Doug Hurley e Bob Behnken, já estavam no interior do módulo Dragon, no topo do foguetão Falcon 9, prontos a realizar uma viagem de 19 horas até à Estação Internacional.

Este seria o primeiro voo tripulado a partir dos Estados Unidos desde 2011, além da estreia em voos espacial da empresa privada do multimilionário Elon Musk , a Space X, que pretende começar um programa de turismo espacial em breve.A primeira vez que a Space X mostrou o interior do foguetão Crew Dragon foi em 2015. Cinco anos depois, vai ser possível ver o mesmo a cruzar os céus em direção ao espaço, mais precisamente em direção à Estação Internacional Espacial. Este seria o último passo para a empresa de Elon Musk receber a certificação de transporte de pessoas para o espaço, com a Space X a planear fazer viagens espaciais turísticas de 10 dias em 2021.Dentro da cápsula estavam os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley, com o lançamento a ser abortado a partir do Kennedy Space Center, no estado da Flórida.