O laboratório da Polícia Judiciária foi distinguido com um prémio Internacional para o melhor trabalho de 2017, na área da identificação por impressões digitais, na Conferência Anual de Identificação Biométrica, que se realizou em Los Angeles, Estados Unidos.Em comunicado a PJ refere que o caso que esteve na base da distinção surgiu no âmbito de uma investigação sobre pornografia infantil na Internet, realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).A intervenção do laboratório, que permitiu conhecer a identidade de dois abusadores sexuais através das impressões digitais, foi considerada inovadora e de grande qualidade técnico-científica, abrindo novos campos à utilização da lofoscopia e no recurso às bases de dados biométricas.