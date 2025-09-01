Kremlin nega envolvimento em alegada sabotagem de avião de Von der Leyen

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu a informação publicada nas últimas horas como "incorreta".

Edição de 26 de agosto a 1 de setembro

O Kremlin negou hoje qualquer envolvimento da Rússia na alegada sabotagem do sistema GPS do avião em que viajava no domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Kremlin nega envolvimento na sabotagem do avião de Von der Leyen Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Em declarações ao Financial Times, o jornal que revelou o incidente, o porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitri Peskov, descreveu a informação publicada nas últimas horas como "incorreta".

A Comissão Europeia confirmou hoje que o GPS do avião em que viajava a líder do executivo europeu foi alvo de interferência, enquanto as autoridades búlgaras indicaram estar a investigar uma possível sabotagem russa.

"Estamos bem cientes de que as ameaças e a intimidação são um componente comum das ações hostis da Rússia", disse hoje a porta-voz da Comissão Europeia Arianna Podesta, citada pela agência de notícias espanhola Europa Press.

A interferência denunciada pela Comissão Europeia e pelas autoridades da Bulgária aconteceu na tarde de domingo, quando o avião em que viajava Von der Leyen se preparava para aterrar no aeroporto da cidade de Plovdiv, a segunda maior cidade, no centro do país.

"Durante o voo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv, o sinal de satélite que fornecia informações ao sistema de navegação GPS da aeronave foi neutralizado", informou hoje o Governo búlgaro em comunicado.

Embora o Governo não aponte responsabilidade externa, fontes búlgaras da Agência de Controlo do Tráfego Aéreo (BULATSA) e da Agência Estatal de Segurança Nacional (DANS - serviços de informações) confirmaram à agência de notícias EFE que estão a analisar provas de intervenção deliberada, com suspeitas dirigidas aos serviços secretos russos.

A aterragem acabou por ser feita com recurso a mapas em papel e a presidente da Comissão saiu da Bulgária sem incidentes, partindo do mesmo aeroporto e a bordo do mesmo avião, segundo as fontes búlgaras.