É a segunda vez em pouco mais de um mês que Xi Jinping e Kim Jong-Un se encontram. A 28 de Março, o líder norte-coreano foi recebido pelo presidente chinês em Pequim.

Kim Jong-Un, o líder norte-coreano, visitou a cidade chinesa de Dalian ontem e esta terça-feira, anunciou a China. A confirmação foi dada pela agência de notícias oficial do regime chinês, a Xinhua.Durante a visita, Jong-Un afirmou a Xi Jinping, o presidente da China, que gostaria que as partes relevantes tomassem medidas "faseadas" e "sincronizadas" para alcançar a desnuclearização e a paz duradoura na península coreana.Xi foi o anfitrião de um banquete dedicado ao líder norte-coreano e expressou o seu apoio à mudança estratégica do país rumo ao desenvolvimento económico.Esta visita à China acontece depois da cimeira histórica entre os dois líderes coreanos, Kim Jong-un e Moon Jae-in. Ocorre antes de um encontro, ainda a ser planeado, entre o líder norte-coreano e Donald Trump, o presidente dos EUA.