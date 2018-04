A carregar o vídeo ...

Um desertor norte-coreano revelou uma prática do líder norte-coreano que, a ser verdade, será - no mínimo - insólito. Kim Jong-un nunca se desloca sem ter por perto um carro com instalações sanitárias, revelou ao Washington Post Lee Yun-keol, que integrou as forças militares norte-coreano."Em vez de ir a uma casa de banho pública, o líder da Coreia do Norte tem uma casa de banho privada que o segue quando ele viaja", disse o norte-coreano que desertou para Coreia do Sul, em 2005.Segundo Lee, o objectivo do chefe do regime de Pyongyang é fazer as necessidades confortavelmente, longe do acesso a espiões ou terceiros. "Os dejectos do líder contêm informações sobre o seu estado de saúde e, por isso, não podem ser deixados para trás", concretizou o desertor norte-coreano.Segundo o Quartz, que cita o jornal sul-coreano DailyNK , o carro poderá ser um dos Mercedes Classe S que integrou a comitiva que acompanhou Kim Jong-un no encontro com o líder da Coreia do Sul. Na altura, a escolta de Jong-un havia captado as atenções : 12 seguranças acompanharam a limusina... fora do veículo, em corrida.