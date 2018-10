As autoridades turcas receberam autorização para revistar o consulado da Arábia Saudita em Istambul, Turquia, lugar onde o jornalista Jamal Khashoggi foi visto entrar antes de desaparecer na passada terça-feira. O anúncio foi feito, esta terça-feira, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia.

Em comunicado, as autoridades de Istambul explicaram que os representantes de Riade informaram que estavam "abertas à cooperação" e que permitiriam que o prédio do consulado fosse revistado. As autoridades turcas não disseram quando as instalações seriam revistadas. A Convenção de Viena decreta que os consulados tenham imunidade, mas que podem ser revistados pelo país onde estão sediados caso haja autorização do cônsul-geral.



A decisão da Arábia Saudita surgiu um dia depois do presidente da Turquia, Recep Erdogan, ter exigido que a Arábia Saudita prove que Jamal Kashoggi, de 59 anos, saiu com vida do consultado saudita em Istambul. "Se ele [Khashoggi] deixou o edifício, há que o provar com imagens", defendeu o chefe de estado turco, acrescentando que Riade deve dar justificações sobre o paradeiro do jornalista. Numa conferência de imprensa conjunta, com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, Erdogan exigiu "resultados da investigação tão rápidos quanto possível". "Os oficiais do consulado não podem ilibar-se dizendo apenas que [Khashoggi] deixou o edifício" com vida, reforçou.

A imprensa revelou, esta terça-feira, que as autoridades turcas estão a examinar imagens de videovigilância das auto-estradas locais à procura de uma carrinha preta que terá sido usada para retirar o corpo do jornalista do consultado saudita. Este veículo será um dos seis carros que a investigação acredita terem sido usados pelo esquadrão que se deslocou de propósito a Istambul para assassinar o crítico do regime de Riade.



Segundo o relato do The Guardian, as imagens captadas pelas câmaras de segurança mostram várias caixas a serem colocadas numa das carrinhas, com matrículas diplomáticas, que abandonaram o consulado cerca de duas horas depois de Khashoggi ter entrado no edifício. Posteriormente, três das carrinhas viraram à esquerda numa estrada principal, enquanto as outras três viraram à direita. A carrinha com os vidros mais escuros foi considerada suspeita pelas autoridades e tornou-se o foco da investigação, tendo sido apanhada numa auto-estrada próxima.

Jamal Khashoggi desapareceu na terça-feira passada, depois de entrar no consulado saudita para obter a documentação necessária para o casamento com a sua noiva turca. O jornalista é crítico do regime saudita e escrevia, entre outros, para o jornal norte-americano Washington Post, que já assumiu estar "muito preocupado".