A senadora californiana do Partido Democrata é uma figura ascendente no partido e conhecida crítica das políticas migratórias de Donald Trump.

A senadora democrata Kamala Harris anunciou que irá concorrer a presidente dos Estados Unidos da América em 2020. A representante do estado da Califórnia, uma figura ascendente no partido e conhecida crítica das políticas migratórias de Donald Trump, aproveitou o dia de Martin Luther King para revelar a sua candidatura ao programa da ABC, "Good Morning America".



"Verdade, justiça, decência, igualdade, liberdade, democracia. Isto não são apenas palavras. São os valores que os norte-americanos preservam e todos eles estão em risco neste momento", afirmou Harris num vídeo partilhado para o programa norte-americano.



Filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, Harris entra na corrida com a potencial vantagem de ser a candidata democrata com maiores parecências com o crescente número de jovens eleitoras. Caso ganhe as eleições para ser a próxima presidente dos EUA, será a primeira mulher negra assim como a primeira mulher norte-americana de ascendência indiana na Casa Branca.