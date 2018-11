O departamento de justiça norte-americano preparou uma acusação contra o fundador da Wikileaks, Julian Assange, num procedimento secreto revelado por erro na noite de quinta-feira, conta o Washington Post.

Num texto dirigido a um juiz, tornado público por engano, o procurador federal adjunto Kellen S. Dwyer defende que o processo deve ser mantido "como secreto" devido à sofisticação do acusado [Assange] e da "publicidade que o rodeia".

"É provável que apenas este tipo de procedimento mantenha confidencial a acusação", escreveu Dwyer, acrescentando que o sigilo deve ser mantido até que o fundador da Wikileaks seja detido. De acordo com o jornal, o texto do procurador não esclarece quais são as acusações contra Assange.