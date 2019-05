O fundador do WikiLeaks foi condenado por ter violado as medidas de coação que lhe haviam sido aplicadas em 2012, antes de pedir asilo na embaixada do Equador.

O fundador do WikiLeaks, Julian assange, foi condenado a 50 semanas de prisão efetiva por ter violado as medidas de coação que lhe haviam sido aplicadas. A condenação foi decretada por um juiz inglês.



De acordo com o magistrado, Assange violou a liberdade condicional quando pediu asilo na embaixada do Equador em Londres a 19 de junho de 2012. Logo no dia da sua detenção, Assange foi considerado culpado de violar as medidas de coação que lhe tinham sido aplicadas depois de ser emitido um pedido de extradição na Suécia pela acusação de uma alegada violação.



O fundador do Wikileaks foi detido a 11 de abril deste ano pela polícia londrina. Esteve quase sete anos esilado na embaixada equatoriana.



Assange tornou-se conhecido por ter divulgado milhares de documentos secretos na plataforma do WikiLeaks.