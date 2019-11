Julgamento anulado por romance entre jurada e testemunha

Acusado de participar numa guerra entre gangues no bairro nova-iorquino de Harlem, Tysheem McGregor sentou-se no banco dos réus em junho de 2017 e foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de assassinato, assalto, posse de arma e conspiração. Mas a condenação foi agora revogada devido a um romance, na altura, entre uma membro do júri e uma testemunha da acusação.

Xavier Classen, membro de um gangue rival e em prisão por outros crimes que não estavam relacionados com o caso, foi chamado a depor. A acusação utilizou-o para identificar o acusado num vídeo de vigilância de um dos tiroteios que ocorreram entre maio e dezembro de 2015. Foi quando Classen subiu ao banco das testemunhas que uma jurada se sentiu, de imediato, atraída, revelam os documentos do tribunal avançados pelos meios de comunicação locais.

A jurada número 6, cuja identidade não foi revelada, escreveu uma carta a Classen, na qual se identificou como "a de cabelo loiro com rabo-de-cavalo". Deu-lhe também o seu número de telefone.

Antes de a sentença de McGregor ser conhecida, Classen informou os procuradores que tinha recebido mais de 50 cartas românticas da jurado número 6. Contou que tinham falado por telefone até quatro vezes por dia e que a mulher o tinha ido visitar à prisão. A testemunha acabou ainda a escrever ao juiz para que o ajudasse a obter uma licença de casamento e a mulher pediu à Procuradoria que reduzisse a pena do homem pela sua cooperação.

O julgamento durou seis semanas. McGregor foi condenado a 15 anos e o romance entre a jurada e a testemunha não foi suficiente para que a moção de anulação apresentada pela defesa fosse aceite.

O juiz Robert Stolz, que julgou o romance entre os dois, concluiu que a relação que mantinham não poderia ter afetado a imparcialidade do procedimento. No entanto, o tribunal de recurso, de forma unânime, concluiu que o romance impediu o acusado do direito a um julgamento justo pelo que McGregor terá que submeter-se a um novo julgamento.