Juíza escolhida por Trump para o Supremo dos EUA esquiva-se a perguntas

A juíza escolhida por Donald Trump para a vaga no Supremo Tribunal norte-americano está a ser ouvida no Senado dos EUA e a sua audiência está a ser marcada pelas respostas... que não dá. Amy Coney Barrett, que recebeu a confiança do presidente dos Estados Unidos, rejeitou descrever as suas posições sobre as leis de legalização do aborto e do casamento entre homossexuais, mas, ao contrário do que Democratas sugeriram, não se opôs ao Obamacare, a lei que garante que todos os norte-americanos tenham acesso a um seguro de saúde.

Descrita como conservadora, Amy Coney Barrett respondeu esta terça-feira pela primeira vez a questões de senadores após um primeiro dia de audiência para o Supremo que ficou marcado apenas por algumas declarações iniciais.

Tal como outros nomeados ao Supremo antes dela, Barrett optou por esquivar-se a algumas perguntas sobre questões sociais como o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No Senado norte-americano afirmou "não ter agenda política", prometendo seguir o "Estado de Direito" dos EUA. Mas quando questionada sobre se acreditava que a legalização do aborto ou o casamento homossexual tinham sido bem decididos no país, Amy foi evasiva. "Seguirei a lei", disse apenas.

Barrett rejeitou também dizer se iria afastar-se de quaisquer decisões sobre casos que envolvessem as eleições presidenciais marcadas para 3 de novembro, uma vez que, a ser nomeada, será já dentro do período de campanha ou mesmo após ser conhecido o resultado das mesmas.

A juíza indicou que seria uma "violação grosseira da independência judicial" se fizesse tal compromisso. É intenção de Donald Trump que a nomeação de Amy Coney Barrett seja confirmada antes da data das eleições.

Amy recusou também dizer se irá afastar-se de uma decisão sobre o Affordable Care Act (ACA), tradicionalmente chamado de Obamacare, que será discutido uma semana depois das eleições nos EUA e que Republicanos querem invalidar. No entanto disse "não ser hostil"ao plano traçado por Barack Obama durante a sua presidência e garantiu que a Casa Branca não pediu que votasse contra a lei.

Se Barrett avançar após a comissão de audiência, o Senado irá votar para a confirmar no lugar vitalício no Supremo norte-americano. Os Republicanos têm uma vantagem no Senado de 53 para 47 Democratas, tornando a nomeação numa certeza virtual. Se a sua chegada ao Supremo Tribunal dos EUA for confirmada, os conservadores ficaram com uma maioria de 6 para 3 juízes liberais no órgão máximo da justiça norte-americana, fazendo de Amy Coney Barrett a terceira nomeação desde que Trump chegou à Casa Branca.