A notícia está a ser avançada pelo jornal Estadão. Temer tinha sido detido no dia 22 de março.

Um juiz desembargador mandou libertar Michel Temer, o ex-presidente do Brasil. A decisão foi de Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região. A notícia está a ser avançada pelo jornal Estadão.



Michel Temer foi detido por corrupção no âmbito da Operação Lava Jato.