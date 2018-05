Jovens de 12 e 15 anos baleados em Londres

Dois rapazes foram baleados esta tarde de domingo, na Wealdstone High Street, em Harrow, Londres.



A Scotland Yard confirmou que os adolescentes, de 12 e 15 anos, ficaram feridos no seguimento de um tiroteio no noroeste de Londres, esta tarde.



Os jovens foram transportados pelo serviço de ambulância de Londres até a Hospital mais próximo, no centro de Londres, para receber tratamento médico, onde permanecem actualmente, segundo avança o jornal Mirror.



A violência nas ruas londrinas está a chocar o mundo, uma vez que, desde o natal, este já é o 15.º jovem morto em Londres, e são mais de 60 as investigações a decorrer por assassinatos.

Este incidente aconteceu um dia depois da morte de um jovem de 17 anos, na noite deste sábado.