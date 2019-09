Jovem negro chicoteado por roubar chocolates

Um jovem negro foi despido, manietado, amordaçado e chicoteado com fios elétricos por dois seguranças de um supermercado em São Paulo, no Brasil, por ter roubado chocolates. O ataque terá sido gravado pelos seguranças e chegou às redes sociais num vídeo de 40 segundos. As autoridades estão a investigar o caso.Pedro Luis de Souza, polícia encarregue do caso, descreveu este ataque como "um crime cobarde, extremamente violento, inominável", confessando não ter conseguido ver o vídeo até ao final devido à violência contida no mesmo. "Isso é uma barbaridade, uma violência incomensurável", diz, citado pelo jornal brasileiro Folha de São Paulo. Souza acredita ainda que o vídeo começou a circular por certos canais para tentar avisar outros do que aconteceria se alguém tentasse roubar no supermercado.Segundo o jornal, o jovem confessou aos seguranças ter roubado os chocolates no supermercado. Mas a confissão não chegou e os seguranças decidiram aplicar um castigo físico no jovem. "Vai tomar mais uma para a gente não ter que te matar, moleque. Você vai voltar?", questiona um dos homens. Como o jovem estava amordaçado, não conseguiu falar, abanando apenas a cabeça em sinal de negação.Durante a agressão, um dos seguranças, após desferir uma chicotada, aproximou-se do jovem para constatar apenas: "Não quebrou".O vídeo abaixo pode ferir suceptibilidades.Quando foi finalmente solto daquele clima de tortura, o jovem não apresentou queixa. Afinal, antes de sair, um dos seguranças tinha ameaçado a sua vida se o jovem denunciasse o que se tinha passado naquela sala de supermercado.As fotografias divulgadas pela polícia do corpo do jovem após a agressão mostram um golpe profundo na cabeça, pouco acima da testa e hematomas largos nas costas.Os agressores, identificados pelo jornal como Santos e Neto, de 37 e 49 anos, são empregados de uma empresa contratada pelo supermercado para garantir a segurança do espaço. Os homens foram afastados dos cargos. A rede de supermercados Ricoy publicou uma nota de esclarecimento onde dizia: "A empresa repugna esta atitude e foi com indignação que tomou conhecimento dos factos por intermédio da reportagem. A empresa não compactua com nenhum tipo de ilegalidade e colaborará com as autoridades competentes envolvidas no apuramento do caso, a fim de tomar as providências adequadas".Este ataque trouxe de novo à ribalta um tema que nunca deixou de ser discutido: o racismo no Brasil. Houve muitas comparações entre este acontecimento e o período esclavagista. A Folha escreve mesmo que a cena "lembra uma mancha ainda viva na história do Brasil que se fez nação com todo tipo de abuso praticado contra a população africana".O jovem de 17 anos, que vive nas ruas desde os 12, já tinha sido preso na Fundação Casa (centro de detenção para menores de idade do Estado de São Paulo), por ter invadido uma casa, além de já conhecer os dois seguranças, reiterando que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões. "Quero justiça contra isso, eles fizeram maldade. Quero pô-los dentro das grades", disse a vítima à Globo.