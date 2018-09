Aldi Novel Adilang, de 19 anos, pescou peixe e bebeu água do mar para conseguir sobreviver. Por ele passaram dez navios - só o 11.º parou e o resgatou.

Um adolescente indonésio sobreviveu 49 dias à deriva no mar dentro de um pequeno barco, com pouca comida e a beber água do mar. Aldi Novel Adilang tem 19 anos e é de Sulawesi.



Aldi trabalhava num rompong – um dos empregos mais solitários do mundo. Esta embarcação tem uma cabana, mas não tem qualquer motor. Serve para pescar e está presa ao solo marinho através de uma corda. O barco encontrava-se a 125 quilómetros da costa, pelo que Aldi só via pessoas uma vez por semana, quando lhe traziam comida, água e combustível para o gerador, e levaram a pescaria.



Desde os 16 anos que o jovem era o encarregado da manutenção das lâmpadas, ligadas ao gerador e que servem para atrair os peixes. A sua vida mudou a 14 de Julho, quando os fortes ventos fizeram com que a corda se partisse. Aldi ficou à deriva, com pequenas quantidades de comida. Sobreviveu durante os 49 dias em que esteve desaparecido apanhando peixes, cozinhando-os no fogo e a beber água do mar – filtrava-a com a roupa para reduzir a porção de sal ingerido.



O consulado indonésio em Osaka, Japão, referiu que pelo menos dez navios passaram pelo jovem até que o MV Arpeggio, com bandeira do Panamá, o resgatou do mar do Guam. Aldi foi levado ao Japão e daí para a Indonésia.



"Sempre que ele via um barco grande, Aldi ficava esperançoso, mas passaram mais de dez navios por ele e nenhum o viu ou parou", contou Fajar Firdaus, um diplomata indonésio, ao Jakarta Post. Aldi também teve dificuldades em atrair a atenção do navio panamense: primeiro, agitou um trapo, mas só quando emitiu um sinal de emergência através do rádio é que conseguiu chamá-los.



Aldi contou ao portal de notícias TribunManado que pensou em desistir e atirar-se ao mar. Chorava e sentia muito medo, mas lembrou-se do conselho dos pais para rezar quando se sentisse desamparado – e fê-lo. Desde 8 de Setembro que Aldi se encontra em casa e está de boa saúde.