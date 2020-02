"Só sei que a perdi. Sinto muito, desculpa". Foi assim que a jovem de 20 anos acusada de matar a filha recém-nascida com nove facadas se tentou defender em tribunal. Entre lágrimas, num tribunal de Alcalá, Espanha, Sonia Bedoui disse não se lembrar o que se passou na madrugada de 20 de fevereiro de 2018, quando deu à luz um bebé que matou com a mesma tesoura com que cortou o cordão umbilical.

Sonia tinha 18 anos. Vivia em casa dos pais do namorado e tinha já um filho, agora com quatro anos. Cerca das 5h00 da madrugada de 20 de fevereiro de 2018, as águas rebentaram e a jovem "deu à luz uma menina, de 48 centímetros e 2,950 quilos, que nasceu viva e respirou espontaneamente fora da barriga da mãe, procedendo a cortar-lhe o cordão umbilical", revela a acusação.

A acusada, que manteve a gravidez escondida do parceiro, pegou numa arma branca "por determinar" – apesar de a acusação acreditar que possa ter sido a mesma tesoura com que cortou o cordão umbilical – e com o objetivo de acabar com a vida da recém-nascida apunhalou-a em nove ocasiões em diferentes partes do corpo, defende a acusação.

"Em três delas a arma penetrou no coração, chegando a atravessá-lo uma das vezes. Outra no diafragma e outra perfurou o pulmão esquerdo, provocando-lhe uma paragem cardiorrespiratória e consequente falecimento", acrescenta a procuradoria.

Depois, a jovem limpou o sangue e com papel de cozinha e toalhitas colocou o cadáver e a placenta dentro de vários sacos de plástico que escondeu dentro de uma mochila. Esta ficou pendurada numa cadeira, dentro do quarto onde dormia com o namorado e com a irmã do rapaz.

Mas, dois dias mais tarde, a acusada deu entrada no hospital com uma hemorragia vaginal. Foi no momento em que foram buscar roupa para a jovem que a mãe e a irmã do namorado de Sonia encontraram o feto. "Quando desmaiou, levámo-la ao hospital. Disseram-nos que podia estar grávida ou que podia ter dado à luz. Fomos a casa buscar roupa porque iam dar-lhe alta. Estávamos a guardar roupa e a minha filha disse que ia ver na mochila, que estava pendurada numa cadeira. Tivemos que abrir as janelas por causa do cheiro e vimos sangue. Fui buscar luvas e papel. Quando tirei vários sacos da mochila, vi que era um bebé", explicou em tribunal.

O namorado de Sonia garante que não sabia da gravidez e que duvidava que o bebé fosse seu. Os testes de paternidade confirmaram que o pai era outro. "Se ela me tivesse contado antes, isto não tinha acontecido. Posso garantir", disse o jovem aos procuradores, citado pelo El Mundo.

A jovem encontra-se presa desde o dia 23 de fevereiro de 2018. Enfrenta uma pena de 22 anos de prisão por homicídio com a agravante de parentesco. A defesa afirma que o crime cometido por Sonia se deveu a uma depressão psicótica que sofreu no momento do parto, que lhe alterou as capacidades cognitivas.

"Sabe que é acusada de ter causado a morte da criança que teve? Você matou-a?", foi-lhe perguntado em tribunal. "Sim, fui eu. Não me lembro, não sei o que se passou. Só sei que a perdi. Sinto muito, desculpa, desculpa", disse entre lágrimas.