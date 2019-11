Uma jovem de 15 anos morreu depois de uma ponte suspensa ter caído ao rio Tarn, perto de Toulouse, França. Outras pessoas estão a ser procuradas, segundo Dominique Alzéari, procurador de França, indicou ao site Actu Toulouse.



Relacionado Governo italiano sabia dos problemas na ponte de Morandi Governo italiano vai apenas multar a concessionária por queda de ponte



Na televisão, foram transmitidas imagens de um carro com a parte da frente na água, só com os faróis traseiros e porta-bagagens à tona.



A mãe da adolescente que morreu está entre três pessoas retiradas da água. Contabilizam-se cinco feridos e vários desaparecidos.



A ponte era inspeccionada a cada seis anos e, na última revisão em 2017, não revelou sinais de fraqueza estrutural, indicou o conselho regional de Haute-Garonne à Reuters.



No ano passado, os senadores pediram mais dinheiro para vistoriar e reparar as pontes por toda a França depois do colapso de um viaduto em Génova, Itália, que matou 43 pessoas.