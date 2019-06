O ator Rafael Miguel, de apenas 22 anos, foi assassinado este domingo juntamente com os pais num desfecho trágico de um crime que ainda levanta várias dúvidas.

O sogro é o principal suspeito do violento crime que matou Rafael e os pais deste, que se tinham deslocado a casa da namorada do filho para falar sobre o relacionamento de ambos.

O crime terá sido executado durante a hora de almoço, quando Rafael e os pais se reuniram com a família da namorada, Isabela Tibcherani, de 18 anos. Segundo um jornalista da TV Record, o pai da jovem terá agido por ciúmes da filha que "era obrigada a ficar trancada em casa e a não se relacionar com outras pessoas".

A família do ator acabou por ser surpreendida pelo pai da jovem que terá executado o crime.

Rafael Miguel ficou conhecido pela participação na novela Chiquititas, os Morangos Com Açúcar do Brasil, e por ter participado num anúncio publicitário onde pedia à mãe que comprasse brócolos.

Para quem não lembra do Rafael Miguel em chiquititas, ele fez o comercial do mãe compra brócolis pic.twitter.com/ZGqzhPckNv — Nathália Christine ??8 (@Naah_Christine) 10 de junho de 2019









Ainda não existem informações concretas sobre o que terá levado à execução do crime. Vários colegas de Rafael já enviaram as condolências pela morte do jovem e família. Nas redes sociais, o ator Filipe Cavalcante publicou uma fotografia ao lado do jovem ator com a legenda: "Vai em paz, meu irmão. Vais fazer muita falta aqui", escreveu.