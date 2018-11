"Deixei 15 mil milhões de dólares no Banco Nacional de Angola como reservas internacionais", afirmou o antigo presidente angolano aos jornalistas.

O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos negou ter deixado a Presidência com os cofres vazios, garantindo que deixou pelo menos 15 mil milhões de dólares ao Executivo que lhe sucedeu, contrariamente às declarações do seu sucessor.

"Não deixei os cofres do Estado vazios. Em Setembro de 2017, na passagem de testemunho, deixei 15 mil milhões de dólares no Banco Nacional de Angola como reservas internacionais líquidas a cargo de um gestor que era o governador do BNA sob orientação do Governo", disse.