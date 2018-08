O momento em que alguns jornalistas norte-americanos saíram ao estilo de Forrest Gump do tribunal em Virgínia, nos EUA, depois da condenação de Paul Manafort, está a tornar-se no viral na Internet. Os profissionais de comunicação viram-se obrigados na terça-feira passada a correr literalmente para entregar a notícia do resultado do julgamento o mais rapidamente possível.

Na sessão do tribunal, telemóveis e outros meios electrónicos foram proibidos, o que levou os jornalistas presentes a recorrer a meios old school para transmitir a notícia de que o ex-director de campanha de Donald Trump em 2016 tinha sido condenado por oito crimes de fraude fiscal. Sem acesso a meios de comunicação, os jornalistas só tinham uma forma de dar a notícia: pessoalmente nas redacções ou a outros jornalistas à espera no local.









Algumas pessoas que estavam no exterior do tribunal gravaram o episódio caricato desta espécie de corrida de quem daria a notícia primeiro. O sprint de um estagiária da NBC News ficou na história destas "corridas". Cassie Semyon, de 21, com um vestido azul e preto e sandálias rasas, correu como o vento para dar a novidade à estação e a fotografia tem "corrido" os jornais norte-americanos. "Sandálias rasas, fáceis para correr! A segurar um bloco de notas. Crédito pela forma de correr: os meus dias a praticar cross country no ensino secundário", descreveu Semyon, que também já ganhou uma hashtag própria:##GoBlueDressGo.





The sprint from the Manafort courthouse after the verdict: guilty on 8 felony counts; hung jury on 10 counts. (No phones allowed in courthouse, so news comes via fleet feet.) pic.twitter.com/JDc8QyMBxs — melissa block (@NPRmelissablock) 21 de agosto de 2018





Em vários tribunais norte-americanos, incluindo o Supremo Tribunal, não é permitida a entrada de dispositivos electrónicos, tendo em conta a importância dos assuntos ali tratados. Esta proibição originou um fenómeno não-oficial que existe desde 1946: é comummente conhecido como a "Corrida dos Estagiários".

Os estagiários dos meios de comunicação social que não têm credenciais para entrar nas salas de imprensa, e por isso devem aguardar pelos veredictos nas salas dos tribunais e depois correr com o papel para os seus respectivos meios.