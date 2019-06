"I made a list of hideous men in my life. It includes the president — who assaulted me in the dressing room of Bergdorf Goodman 23 years ago." E. Jean Carroll writes about the "Most Hideous Men of My Life" https://t.co/fm49cB30cX — The Cut (@TheCut) 21 de junho de 2019

Carroll afirma que tudo aconteceu nos finais de 1995 ou no início de 1996, quando Trump - então empresário do ramo imobiliário - a reconheceu na loja. O agora presidente dos Estados Unidos disse que estava lá para comprar uma prenda a uma rapariga e sugeriu um body de renda, e pediu a Carroll que o experimentasse.O ataque aconteceu aos provadores, onde Carroll foi empurrada e Trump lhe arrancou os collants. "Forçando os dedos junto à minha zona íntima, empurrou o pénis até meio - ou completamente, não tenho a certeza - dentro de mim", relata Carroll no seu texto.

Na imagem de capa da revista, Carroll usa o vestido que tinha nesse dia. É a primeira vez que o faz desde o incidente.



Carroll é a 16.ª mulher a acusar Donald Trump de má conduta sexual. A Casa Branca reagiu às alegações da jornalista, defendendo que se trata de uma história "completamente falsa e não realista que surge 25 anos depois de ter acontecido e que foi criada simplesmente para que o presidente seja malvisto".



No excerto do livro de memórias, Carroll explica porque só agora decidiu abordar o assunto e divulgar o que aconteceu. "Receber ameaças de morte, ser afastada de minha casa, ser ignorada, o nome arrastado pela lama, e juntar-me às 15 mulheres que contaram histórias credíveis sobre como o homem as agarrou, maltratou, menosprezou, magoou, molestou, e as abusou sexualmente, só para ver o homem virá-las ao contrário, negá-las, ameaçar, e atacar as mulheres, nunca me pareceu muito divertido. E, sou uma cobarde."