O China Daily admite que autoridades e empresas chinesas se questionam até que ponto o novo líder do Brasil vai afectar as relações entre os dois países.

Um jornal oficial chinês lembrou esta quinta-feira que o Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, "não tem motivos" para perturbar as relações com a China, lembrando o peso do país asiático para a economia brasileira.

Em editorial, o jornal China Daily admite que as autoridades em Pequim e empresas chinesas a operar no Brasil estão a questionar-se até que ponto o novo líder do Brasil vai afectar as relações entre os dois países.



"É uma questão pertinente", afirma o jornal, apontando que, durante a campanha, Bolsonaro "não pareceu nada amistoso" para com a China.



Bolsonaro acusou o país asiático de ter uma atitude predatória nos investimentos realizados no Brasil e tornou-se, em Fevereiro passado, o primeiro candidato presidencial brasileiro a visitar Taiwan, desde que o Brasil reconheceu Pequim como o único Governo chinês, em 1979.



O jornal oficial em língua inglesa China Daily lembra, no entanto, que "virar as costas à China talvez sirva algum propósito político", mas que os "custos para a economia brasileira podem ser duríssimos".



Temos a sincera esperança de que, após assumir a liderança da oitava maior economia do mundo, Bolsonaro vai olhar de forma objectiva e racional para o estado das relações China-Brasil", escreve o jornal, que se refere a Bolsonaro como "Trump Tropical".

"Ele estará ciente de que a China é o maior mercado para as exportações brasileiras e a maior fonte de superavit no comércio externo brasileiro", acrescenta o China Daily, lembrando que as duas economias são "verdadeiramente complementares" e "dificilmente concorrentes".



Em 2017, o comércio entre o Brasil e a China atingiu 87,53 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 29,55%. A China vendeu bens no valor de 29,23 mil milhões de dólares e importou mercadorias no montante de 58,30 mil milhões de dólares, segundo dados das alfandegas chinesas.



O país asiático é ainda o principal investidor externo no país sul-americano, tendo comprado, nos últimos anos, activos estratégicos nos sectores da energia ou mineração.



"Apesar de Bolsonaro ter adoptado o estilo do Presidente dos Estados Unidos, com um discurso chocante e explícito, para capturar a imaginação dos eleitores, não há motivos para copiar as políticas comerciais de Trump", conclui o China Daily.