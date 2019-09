O parlamento britânico será suspenso esta segunda-feira até meados de outubro, confirmou o porta-voz de Boris Johnson. Foi interposta uma proposta de lei para impedir o Reino Unido de sair da União Europeia a 31 de outubro sem um acordo, mas o governo não fará esforços para atrasar a data-limite.





Segundo o seu porta-voz, o primeiro-ministro não vai procurar mais "atrasos sem sentido" para o Brexit, e os deputados deviam votar a favor das eleições para resolver o problema e deixar as pessoas decidirem sobre o Brexit. O porta-voz indicou ainda que Johnson quer trabalhar com os líderes europeus para conseguir um acordo de saída a 31 de outubro. O momento da decisão será a 17 e 18 de outubro na cimeira europeia.Esta segunda-feira, uma proposta que força Boris Johnson a pedir uma extensão das negociações do Brexit deverá receber a aprovação da rainha Isabel II e tornar-se lei. Esta proposta determina que se a 19 de outubro o governo não tiver obtido a aprovação do parlamento para um acordo com Bruxelas ou para a saída sem acordo, Johnson terá que pedir um adiamento da data até 31 de janeiro. Assim, os deputados tentam evitar uma saída sem acordo.Porém, o primeiro-ministro britânico já afirmou que preferia "estar morto numa valeta" a pedir um adiamento do Brexit.Esta segunda-feira, Johnson está reunido com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, para abordar o Brexit.