A Johnson & Johnson foi condenada a pagar uma indemnização de 2,1 mil milhões de dólares a mulheres que acusavam a farmacêutica de saber da existência de amianto no pó de talco comercializado pela empresa. As mulheres referem que o produto terá sido responsável pelo seu cancro nos ovários. A decisão do tribunal do Missouri corta em mais de metade a indemnização decretada em julho de 2018, quando uma sentença condenou a Johnson & Johnson a pagar 4,69 mil milhões de dólares às queixosas.A empresa, que ainda tem a decorrer centenas de processos onde é acusada de vender produtos com amianto, anunciou o mês passado que ia deixar de vender os produtos de talco na América do Norte, mas mantendo a venda destes produtos no resto do mundo. A empresa diz que vai ainda tentar recorrer desta decisão do Supremo do Missouri. "Continuamos a achar que este julgamento está repleto de falhas e que é baseado numa apresentação falsa dos factos", pode ler-se no comunicado emitido pela farmacêutica.A decisão refere que os memorandos internos da empresa que datam de 1960 indicavam que os seus produtos de talco continham amianto e que este material podia ser perigoso.A Johnson & Johnson foi condenada a pagar 500 milhões pelos danos causados e 1,62 mil milhões pelos danos punitivos, uma redução de mais de três milhões de euros comparativamente à decisão inicial que atribuía 4,14 mil milhões em danos positivos.Já o advogado que representa as vítimas apelou a que toda a gente largasse os produtos feitos com talco fabricados pela Johnson & Johnson.Tanto o talco como o amianto são minerais que se desenvolvem naturalmente, não sendo inusual aparecerem nos mesmos locais. Por causa desde precedente natural, a empresa dos EUA testa regularmente o pó de talco que produz para verificar se há presença de amianto. "Desde pelo menos 1971 até ao princípio dos anos 2000, o talco bruto e o produto final da companhia testaram positivo para pequenos vestígios de amianto", mas os diretores e outros funcionários decidiram não partilhar a informação com as entidades devidas e com o público. A própria escreve, porém, que a maioria dos talcos analisados não continham sinais do mineral potencialmente perigoso, revelava uma investigação da Reuters de 2018 e que está presentemente a ser investigada.

Há cerca de 11,700 queixas de pessoas que garantem que o talco da Johnson & Johnson foi responsável pelo desenvolvimento do cancro que sofrem. Centenas foram realizadas por mulheres com cancro nos ovários.

A Organização Mundial de Saúde garante que não há nenhum nível de segurança de exposição a amianto.