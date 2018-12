"Vou fazer um trabalho espiritual contigo". Dalva Teixeira garante que esta foi uma das frases que o pai, o médium João de Deus, lhe disse na noite que a violou pela primeira vez, tinha então 10 anos. Quase quarenta anos depois, é uma das mais de 330 mulheres que acusam João Teixeira de Faria – o seu verdadeiro nome – de violação sexual e abuso. Um número que aumenta todos os dias, havendo histórias que remontam aos anos 80 do século passado. E que levaram a justiça de Góias a decretar a prisão preventiva do "espirita".

"Ele chegou à fazenda, pegou numa vela branca e disse-me para a marcar com uma unha. Eu fiz e ele revelou: ‘O pai vai ter que ficar contigo até o fogo atingir essa marca, vou fazer um trabalho espiritual contigo", relatou Dalva à revista Veja, explicando que a madrasta assistiu a toda a conversa. Já no quarto, explicou, o pai despiu-se e massajou o pénis pelo seu corpo. A criança terá dito que o pai a estava a magoar, mas a violação continuou. Os abusos, contou, ocorreram dos dez aos 14 anos, "em casa, no carro e durante viagens".

A primeira vez que Dalva denunciou o pai foi em 2016, mas um ano depois apareceu ao lado de João de Deus a negar os abusos. A mulher garante que só participou no vídeo por ter sido coagida pela defesa do médium mais famoso do Brasil.

Será o mesmo medo que inibe muitas mulheres de saírem do anonimato para avançarem com as denúncias. Tudo começou na semana passada com um depoimento de uma coreógrafa holandesa, Zahira Leeneke Maus, que contou à TV Globo ter sido violada por João Teixeira de Faria.

Zahira conheceu João de Deus em 2014 e, depois de uma primeira consulta, sentiu-se "segura" em ir sozinha para uma reunião particular com o curandeiro. Foi encaminhada para uma casa de banho "enorme", onde havia um sofá. Terá sido aí que aconteceu o primeiro abuso: "Ele abriu as calças, colocou a minha mão no pénis dele e começou a movimentá-la. Eu estava em choque e ele continuava a falar da minha família. Disse que eu deveria sorrir. Depois, limpou-se, levou-me ao escritório, abriu um armário de pedras preciosas e mandou-me escolher a que eu mais gostasse", contou a coreógrafa, assumindo que fazia o que o curandeiro lhe pedia porque "tinha medo de receber espíritos ruins". Dias depois, João de Deus terá mesmo violado Zahira: "ele deu um passo adiante e penetrou-me por trás".

Durante o mesmo programa, mas sob anonimato, outras mulheres contaram que tinham sido obrigadas a masturbarem-se ou a realizar sexo oral durante as sessões de "cura espiritual". Os testemunhos contam todos episódios muito semelhantes. "Ele pegava minha mão, para eu pegar no pénis dele. E eu tirava a mão. E ele falava: és forte, és corajosa! O que estás a fazer tem um valor enorme'. Eu não estava a fazer nada, estava a ser abusada", relatou uma das mulheres.

Às autoridades chegaram queixas de sítios como Góias, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, entre outros. Duas queixas vieram do exterior: Suíça e Estados Unidos. O caso ganhou tal repercussão que o Ministério Público de Góias montou uma equipa especial para investigar as denúncias.



"Ele rezava o Pai Nosso enquanto estava com a mente cheia de más intenções. Sim, ele é um doente", contou uma ex-trabalhadora da Casa Dom Inácio de Loyola, "templo" de João de Deus em Abadinânia, Goiás. A jovem de 28 anos, que também quis manter o anonimato, contou ao Metrópoles como aconteceu o primeiro momento de abuso. Tudo terá acontecido durante uma consulta: sentado na poltrona, João de Deus pediu à jovem que se ajoelhasse, colocou o pénis para fora e pediu que esta o masturbasse. "Ele precisa pagar por todos estes crimes", atirou.

Ao mesmo jornal, a promotora de Justiça do Núcleo de Género do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scarance, apelou a que as mulheres não se deixem intimidar por uma possível falta de punição. "Pela leia, a palavra da vítima é prova, é reconhecida como prova e tem especial relevância nos crimes de natureza sexual".



A cidade que depende das "curas espirituais"

João de Deus realiza cultos espirituais desde 1976, sendo responsável por supostas "curas milagrosas" no "templo" que fundou em Abadiania, em Góias, que se tornou um ponto de peregrinação. Segundo a imprensa brasileira, todos os meses cerca de 10 mil pessoas, 40% delas estrangeiras, visitam a cidade a 113 quilómetros de Brasília em busca de conforto espiritual. Ao Estadão, o perfeito da cidade, José Aparecido Alves Diniz, assume que a Casa Dom Inácio de Loyola gere directa ou indirectamente 1,3 mil postos de trabalho.

O médium diz ser seguidor da doutrina espírita, fundada em meados do século XIX pelo francês Allan Kardec, e garante que realiza "cirurgias psíquicas" através das quais cura os seus doentes apenas com as mãos. Aliás, antes de se estabelecer nesta cidade, andou por todo o Brasil a realizar estes procedimentos.

De acordo com a imprensa brasileira, estas não foram as primeiras queixas apresentadas contra João Teixeira de Faria, que nasceu em Cachoeira da Fumaça, também em Góias, há 76 anos. Já foi acusado por abuso sexual, exercício ilegal da medicina, atentado ao pudor e até contrabando de minérios mas nunca foi condenado.