As equipas de resgate continuam a tentar tirar Yulen do fundo de um poço onde caiu domingo. O tempo não pára mas a esperança mantém-se viva, com uma história com 31 anos como inspiração.

As equipas de resgate continuam a lutar contra o tempo para recuperar com vida Yulen, a criança de dois anos que caiu dentro de um poço este domingo, poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha. Depois de tentarem extrair terra do buraco (que tem 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro) com máquinas de sucção pesada durante os trabalhos noturnos, as autoridades passaram para outro plano: escavar um túnel lateral de cerca de 80 metros, aproveitando a inclinação da montanha.

As autoridades trabalham com a esperança de encontrar o menino com vida, pensamento que não abandonou ainda a família. E existem exemplos de sobrevivência que dão alento. Há mais de 30 anos, uma criança com cerca de 18 meses sobreviveu durante 58 horas dentro de um poço, com 20 centímetros de diâmetro, a sete metros de profundidade.

No dia 14 de outubro de 1987, em Midland, Texas, Jessica McClure estava a brincar no pátio de casa de uma tia com outras crianças, supervisionada pela mãe, de 17 anos. A jovem teve que entrar em casa para atender uma chamada e regressou ao pátio alertada pelos gritos das outras crianças. Segundo o Clarín, nunca se soube como a menina caiu dentro do poço e as autoridades que acudiram ao local, e que conseguiam ouvir a menina, acreditaram que tudo se resolveria rapidamente.





A opção foi a construção de vários túneis paralelos e ligações por onde fosse possível retirar a criança, mas a existência de pedra dura dificultou os trabalhos – sendo mesmo preciso chamar especialistas em trabalho de minas. Jessica estava "enterrada" há 45 horas quando o túnel lateral que ligava os dois poços ficou completo. Sem água, nem comida, e com o mundo "colado" à televisão, a criança voltara a emitir sons depois de horas em silêncio o que devolvia esperança às equipas de resgate.

Robert O’Donnell, paramédico dos bombeiros de Midland, foi o escolhido para a operação de resgate, apesar de ser claustrofóbico. A primeira aproximação não correu bem e, 20 minutos depois, tentou de novo: o relógio batia as 19h56 locais de dia 16 de outubro de 1987 quando Jessica voltou a ver a luz.

A menina foi operada 15 vezes e parte do pé direito foi amputada devido a gangrena. Jessica foi recebida na Casa Branca e, em 2011, quando vês 25 anos, pôde aceder ao fundo que foi criado com donativos na altura do drama – 800 mil dólares em vez de 1,2 milhões, devido às consequências da crise de 2008. Tem dois filhos, casou aos 19 anos e divorciou-se pouco depois.

Já O’Donnell nunca recuperou dos traumas causados pela operação de resgate. De herói nacional passou ao anonimato, novamente, e suicidou-se em 1995.