Portanto, nas próximas semanas mais de 700.000 trabalhadores vão ficar a trabalhar a partir de casa. A experiência vai decorrer entre 22 de julho e 6 de setembro no âmbito da operação "Telework Days" ("Dias de Teletrabalho").



Mas não só os trabalhadores estão a ser mobilizados. Há empresas que se estão a preparar para mudar as suas operações durante os Jogos Olímpicos na capital japonesa. Só a Ricoh (produtora de material de escritório) vai deixar de operar em Tóquio e descentralizar as operações para fora da capital durante aqueles dias.



Os Jogos Olímpicos de 2020 decorrem entre 24 de julho e 9 de agosto. Duas semanas depois, entre 25 de agosto e 6 de setembro vão decorrer os jogos paralímpicos. O comité olímpico e o governo japonês preveem que 650.000 espetadores estejam em Tóquio nos dias com mais pessoas dos Jogos Olímpicos.



Tóquio é uma cidade com mais de 35 milhões de pessoas e todos os dias são realizadas 20 milhões de deslocações através de comboios. E durante os Olímpicos espera-se que haja um aumento na utilização destes meios de transporte, muitas vezes caracterizadas pelos funcionários de luvas brancas cujo objetivo é empurrar passageiros para que todos caibam.

