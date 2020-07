Japão não consegue encontrar centenas de pessoas com demência

Centenas de pessoas com demência que desapareceram o ano passado no Japão não foram ainda encontradas, revelou a Agência Nacional da Polícia japonesa citada pelo The Guardian.Durante o ano passado, 17.479 pessoas desapareceram no país, estando ainda 245 por encontrar.O país tem mais de 28% da população - o equivalente a 36 milhões de pessoas - com mais de 65 anos. Esta proporção deverá chegar aos 35% em 2040.Apesar de a maioria daqueles que desapareceram terem sido encontrados no espaço de uma semana, quatro das pessoas localizadas em 2019 tinham desaparecido há mais de dois anos. 460 pessoas com demência que desapareceram acabaram por falecer, a grande maioria em acidentes de trânsito.

O número de desaparecimentos de pessoas com demência no Japão quase duplicou na última década e as estimativas apontam para que a doença atinja mais de 7 milhões de pessoas no país em 2025.

"É importante que a sociedade ataque o problema com cooperação entre os membros da família, os municípios e os negócios", disse o responsável pela Comissão de Segurança Pública, Ryota Takeda.