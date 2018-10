O norte-americano e o japonês viram-lhes atribuída condecoração "pela sua descoberta na terapia de cancro através da inibição da regulação imunitária negativa".

O Prémio Nobel de 2018 na categoria de Fisiologia e Medicina foi esta segunda-feira atribuído a James P. Allison e Tasuku Honjo "pela sua descoberta na terapia de cancro através da inibição da regulação imunitária negativa".



Os avanços dos imunologistas norte-americano e japonês revelam a habilidade do sistema imunitário em atacar células cancerosas, através de células imunitárias.





BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo "for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation." pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 de outubro de 2018



O prémio Nobel da Medicina foi o primeiro dos galardões a ser anunciado, seguindo-se nos próximos dias os da Física, Química, da Paz e da Economia.



Veja o momento em que o prémio Nobel foi anunciado:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced. <br> <br>Presented by Thomas Perlmann, Secretary-General of the Nobel Committee. <a href="https://t.co/uSV5gp6A5P">pic.twitter.com/uSV5gp6A5P</a></p>— The Nobel Prize (@NobelPrize) <a href="https://twitter.com/NobelPrize/status/1046697938490134528?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de outubro de 2018</a></blockquote>

