O candidato da extrema direita à presidência do Brasil Jair Bolsonaro foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica, seis dias depois de ter sido apunhalado no abdómen, anunciou esta quinta-feira o hospital onde está internado.

Uma ressonância magnética "mostrou uma aderência que está a obstruir o intestino delgado" e que necessita de uma "intervenção cirúrgica", explicou o hospital israelita Albert-Einstein. De acordo com a imprensa brasileira, a operação foi bem sucedida. Contactado pela agência de notícias France-Presse, o hospital não confirmou.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL), atingido na quinta-feira passada por uma facada durante um ato de campanha em Minas Gerais, lidera a corrida eleitoral de outubro, com 22% das intenções de voto, na primeira sondagem feita após a recusa da candidatura liderada pelo ex-Presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores.