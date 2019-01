Bolsonaro toma posse como o 38.º Presidente do Brasil

Jair Bolsonaro é empossado esta terça-feira, em Brasília, Presidente do Brasil. Veja em directo a cerimónia.

Jair Bolsonaro tomou posse como o 38.º presidente do Brasil esta terça-feira.



Depois de chegar à Catedral Metropolitana de Brasília e fazer o cortejo presidencial até ao Congresso Nacional, Bolsonaro prestou juramento.



Por fim, o novo chefe de Estado assinou o termo de posse que define o mandato, até dia 31 de dezembro de 2022.



Veja em directo a cerimónia:



Este é o programa:

16h45 – Desfile do cortejo presidencial até ao edifício do Congresso, com chegada às 16h50;

17h00 – Sessão solene de posse, no Plenário da Câmara dos Deputados, com discurso de Jair Bolsonaro;

17h45 – Fim da cerimónia;

18h00 – Hino nacional, seguido de salva de tiros e revista de tropas

18h15 – Cortejo presidencial em direção ao Palácio do Planalto;

18h20 – Jair Bolsonaro é recebido no Palácio do Planalto por Michel Temer, o Presidente cessante, que lhe entrega a faixa presidencial;

18h30 – Discurso de Jair Bolsonaro a partir do parlatório, no Palácio do Planalto;

19h00 – Sessão de cumprimentos;

19h30 – Cerimónia de posse dos 22 ministros escolhidos por Jair Bolsonaro;

20h15 – Fotografia oficial;

20h25 – Saída do cortejo presidencial rumo ao Palácio Itamaraty;

20h30 – O novo Presidente recebe os 2.500 convidados para um cocktail privado no Itamaraty.