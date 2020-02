A Conselharia de Saúde de Espanha anunciou o primeiro caso de coronavírus registado em Valência. O infetado é um homem que está internado no Hospital Clínico de Valência, avança o jornal espanhol El Mundo.O homem foi internado depois de ter apresentado sintomas como febre e tosse, coincidentes com o coronavírus.No total, são já doze os casos registados de coronavírus em Espanha. O primeiro rgistado, em Sevilha, não teve, alegadamente, contacto com ninguém que estivesse estado em zona de risco.

A epidemia do novo coronavírus provocou mais de 2.700 mortos e mais de 81 mil infetados, de acordo com dados de mais de 40 países e territórios.

Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo coronavírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.

Com Lusa