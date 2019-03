O Guinness World Records reconheceu este sábado a japonesa Kane Tanaka, de 116 anos, como a pessoa mais velha do mundo, numa cerimónia realizada no sudoeste do Japão.

Nascida a 2 de janeiro de 1903, a centenária recebeu um certificado oficial no lar de idosos onde vive em Fukuoka (sudoeste), na presença de familiares e do prefeito da região.