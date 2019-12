A 'Ndrangheta, uma das organizações mafiosas mais poderosas de Itália, sofreu esta quinta-feira um dos golpes mais fortes da história, após a polícia ter prendido 334 pessoas, entre membros e outros relacionados com o grupo.Os detidos formaram uma rede com ramificações que se espalhava por outras regiões de Itália, bem como para a Suíça, a Alemanha e a Bulgária e que fazia negócio através do tráfico de droga e do mercado imobiliário. Na operação participaram 2.500 polícias, que se focaram principalmente na família Mancusoi di Limbadi, uma das que tem mais poder no sistema institucionall italiano.A 'Ndrangheta, ou Máfia da Calábria como também é chamada, é uma organização com laços de sangue muito profundos que nasceu e se desenvolveu em torno de crimes menores, tais como o roubo de gado, extorsão e o sequestro. Com o passar do tempo tornou-se uma das principais organizações de distribuição de cocaína da Europa.Atualmente, e segundo o Ministério Público italiano, terá mais de 30 mil membros só na Calábria e uma faturação de 43 mil milhões de euros, uma dimensão que lhes permite ser uma peça de influência na sociedade italiana.