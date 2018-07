Militares israelitas dizem ser "um gesto humanitário excepcional".

Cerca de 800 membros do grupo de defesa civil dos Capacetes Brancos da Síria, e respectivas famílias, foram transferidos para a Jordânia, no sudoeste da Síria, através de território sob controlo de Israel.



Em comunicado, os militares israelitas sublinharam "um gesto humanitário excepcional" para resgatar membros de uma organização civil síria após ameaças às suas vidas.



Os militares referiram ainda que esta transição ocorreu a pedido dos Estados Unidos e de vários pedidos de países da Europa.



De acordo com a imprensa israelita, os sírios pertencem aos Capacetes Brancos e estão identificados como trabalhadores da defesa civil que fugiram de áreas controladas pela oposição síria após os ataques do exército.



As pessoas retiradas vão permanecer numa área fechada na Jordânia.



Esta é a primeira vez que a Jordânia permite a entrada de novos deslocados sírios no seu território, depois de ter encerrado as fronteiras em 2017.