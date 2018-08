O chefe científico do programa de armas nucleares do regime sírio, general Aziz Asbar, morreu este sábado, quando o carro em que viajava explodiu perto de Hama. Agora, várias suspeitas colocam Israel como principal suspeita de ter ordenado a morte do director do Centro de Estudos e Investigação Científica de Massiafe, espaço considerado pelos EUA como uma instalação cujo principal objectivo é o desenvolvimento de armas químicas.Ao New York Times, um destacado elemento de uma agência de inteligência do Médio Oriente assegurou que a Mossad foi a responsável pelo ataque. Falando sob anonimato, o espião garantiu que o seu país fora avisado da operação e que os serviços secretos israelitas estavam a vigiar Asbar há muito tempo. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que confirmou a morte de Asbar, considerou-o um homem próximo do presidente sírio, Bashar al-Assad, e também do regime iraniano.O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, desvalorizou as acusações, dizendo que Telavive é sempre acusada de todas as situações controversas que se passam na região. "No Médio Oriente, todos os dias ocorrem centenas de explosões e acertos de contas. Tentam culpar-nos de todas elas. Assim sendo, não vamos levar [estas acusações] muito a sério", disse à televisão Channel 2. Já em declarações à rádio do exército, o ministro dos Transportes de Israel, Yisrael Katz, saudou a "saída do mundo" de Asbar.Nos últimos meses, o Centro de Estudos e Investigação Científica de Massiafe foi alvo de pelo menos dois ataques aéreos por parte das forças militares de Israel.