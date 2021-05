Israel acaba com restrições à Covid-19 após sucesso na vacinação

País já vacinou 92% das pessoas com mais de 50 anos e este sábado registou apenas 12 novos casos da doença. "Passe verde" que garante liberdade de movimentos a vacinados e recuperados deve acabar no início de junho.

Israel vai acabar com as restrições à covid-19, depois daquilo que o governo local considera uma "campanha de vacinação com sucesso", que permitiu quase acabar com o número de novas infeções do vírus.







Israel Covid-19 Reuters

Neste momento, a maioria da população já recebeu a vacina da Pfizer/BioNTech e a percentagem de pessoas com mais de 50 anos vacinadas é de 92%, o que permite a Israel reabrir a economia depois de três confinamentos.Este sábado foram registados apenas 12 novos casos do vírus, uma descida impressionante em relação ao pico de 10 mil casos registados em janeiro. Por comparação, Portugal - que tem sensivelmente a população de Israel - teve o seu pico de 16 mil casos também em janeiro, mas tem registado entre 300 e 500 casos de covid-19 por dia.Assim, e graças a um "passe verde" que indica que tem imunidade por vacinação ou por ter recuperado da infeção por covid-19, as limitações nas atividades de alto risco são levantadas, como os limites de pessoas em ajuntamentos ou locais específicos.O ministro da Saúde israelita, Yuli Edelstein, indicou este domingo que o acordo sobre o "passe verde" não será extendido, o que significa que o sistema será revogado a partir do início de junho, o que significa o fim de restrições.

"A economia e os cidadãos de Israel vão ter mais espaço para respirar", disse, citado pela Reuters, avisando que as restrições podem voltar, caso a situação mude. Ainda assim, Israel vai manter as suas fronteiras fechadas, embora já tenha começado a permitir a entrada de pequenos grupos de turistas já vacinados.