Autoridades encontraram barras alimentares perto do local onde estavam as meninas, nos Estados Unidos.

Duas irmãs, Leia Carrico, de oito anos, e Caroline Carrico, de cinco, que desapareceram esta sexta-feira na cidade de Benbow, Califórnia, Estados Unidos, foram encontradas com vida graças a barras alimentares de frutos secos, encontradas pelas autoridades.



As meninas foram encontradas por um departamento local de voluntários, numa área com arbustos a cerca de dois quilómetros de casa.



Segundo avança o jornal The Sun, as meninas, antes de serem encontradas, foram dar um passeio perto da zona onde moravam sem a autorização da mãe.

Caroline havia sido vista pela última vez com um casaco castanho, umas calças e uma botas cor de rosa. A irmã, Leia vestia uma camisa cinzenta escura e umas botas cor de rosa. Segundo reporta o jornal Mirror, as autoridades revelaram o perfil das duas meninas e frisaram que ambas têm bastantes semelhanças físicas. No entanto, Leia distingue-se da irmã pela enorme sarda que tem na bochecha esquerda.

Por volta das 18h00 (hora local) as forças policiais foram informadas do desaparecimento das meninas e chegaram a abrir uma investigação.



As autoridades continuam a investigar o caso.