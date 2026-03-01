Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Irão: Três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram feridos

Lusa 15:54
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

As forças norte-americanas adiantaram ainda que as principais operações de combate vão continuar, não tendo sido divulgados mais pormenores sobre as circunstâncias das baixas.

Três militares norte-americanos morreram e cinco ficaram gravemente feridos em operações contra o Irão, informou este domingo o Exército dos Estados Unidos.

Operação no Irão causou baixas entre os militares norte-americanos
Operação no Irão causou baixas entre os militares norte-americanos AP

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) indicou, numa publicação na rede social Facebook, que vários outros militares “sofreram ferimentos ligeiros por estilhaços e concussões” e estão “em processo de regresso ao serviço”, acrescentando que a situação permanece “instável”.

As forças norte-americanas adiantaram ainda que as principais operações de combate vão continuar, não tendo sido divulgados mais pormenores sobre as circunstâncias das baixas.

Este foi o primeiro anúncio de mortes de militares norte-americanos na operação contra o Irão, numa escalada que inclui a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e ataques de retaliação de Teerão contra Estados do Golfo aliados de Washington e contra Israel.

Na sua intervenção de vídeo no início da operação, na madrugada de sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha admitido a possibilidade de baixas entre as suas forças.

Em resposta à ofensiva de sábado, que matou altos responsáveis iranianos, a República Islâmica lançou ataques generalizados contra vários países vizinhos que albergam bases norte-americanas, bem como contra Israel, onde nove pessoas morreram hoje, segundo equipas de resgate, tendo a Guarda Revolucionária Islâmica reivindicado uma ofensiva “em grande escala” e sublinhado, através de um responsável, que os alvos eram bases dos EUA na região e não os países vizinhos em si.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Donald Trump afirmou que a operação visa “eliminar ameaças iminentes” do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Artigos Relacionados
Tópicos Irão Militares Base Militar Serviço militar Estados Unidos Israel Teerão Ali Khamenei Donald Trump Benjamin Netanyahu Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica Facebook
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram feridos