Irão: Balanço de ataque iraniano perto de Jerusalém sobe para oito mortos

Um edifício desabou na sequência de um “impacto direto” de um míssil iraniano.

Oito pessoas morreram este domingo no centro de Israel quando um edifício desabou na sequência de um “impacto direto” de um míssil iraniano, segundo um novo balanço divulgado pelos serviços de socorro.



Paramédicos socorrem feridos em Israel AP

“No setor de Bet Shemesh, as equipas de resgate e paramédicos confirmaram o óbito de oito pessoas”, anunciou o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A organização disse que retirou do local 28 feridos, dos quais dois estavam em estado grave.

O balanço anterior era de seis mortos.

O jornal Jerusalem Post noticiou que cerca de três dezenas de ambulâncias foram enviadas para o local onde caiu o míssil, na região de Bet Shemesh (centro), a cerca de 30 quilómetros a sudoeste de Jerusalém.

Referiu também que foi registado um segundo impacto de um míssil.