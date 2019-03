Imane Fadil era testemunha chave no julgamento contra Silvio Berlusconi pelas festas "bunga bunga". Morreu no início de março e as autoridades italianas não excluem a possibilidade de envenenamento.

Imane Fadil, antiga modelo marroquina que era testemunha chave no julgamento contra Silvio Berlusconi pelas festas "bunga bunga", morreu no dia 1 de março. As autoridades italianas abriram uma investigação sobre a possibilidade de envenenamento.

Segundo os meios de comunicação italianos, a ex-modelo, que morreu em circunstâncias que não são ainda conhecidas, terá dito à família e ao seu advogado que suspeitava ter sido envenenada. Após uma denúncia do irmão de Imane, o Ministério Público de Milão decidiu ordenar a autópsia ao corpo da mulher de 33 anos e não exclui a possibilidade de homicídio.

"Os médicos não identificaram com certeza nenhuma patologia que possa explicar a morte", disse à Reuters Francesco Greco, o procurador-chefe de Milão, que afirma existirem em "várias anomalias" nos registos clínicos de Fadil.

Fadil era testemunha no julgamento do caso Ruby, que teve inicio em 2011, quando o antigo primeiro-ministro italiano foi acusado de incitar à prostituição de menores. Foi hospitalizada a 29 de janeiro com dores e inchaço abdominais. O diagnóstico inicial indicava leptospirose, uma doença infecciosa transmitida pela urina – sobretudo de roedores.

O hospital enviou amostras de sangue da mulher para um laboratório especializado em toxicologia, após o hospital não ter conseguido encontrar nada nos exames médicos. Os resultados, que chegaram cinco dias depois Fadil morrer, revelaram "a presença de uma mistura de substâncias radioativas que normalmente não são encontradas no mercado", escreve o Corriere della Sera.

O caso Ruby

A marroquina tornou-se conhecida na altura em que testemunhou no processo Ruby – um escândalo sexual que envolvia Berlusconi e as suas festas com adolescentes na casa de campo em Arcore. Nas polémicas festas "bunga bunga" estaria envolvida uma rapariga menor de idade — Karima El Mahroug, modelo marroquina conhecida como Ruby.

Em 2012, Imane Fadil disse temer pela sua segurança, após revelar às autoridades responsáveis pelo caso que lhe tinha sido oferecido dinheiro em troca do seu silêncio.

Berlusconi nega ter conhecido Imane Fadil. O ex-primeiro-ministro italiano foi inicialmente condenado neste caso a sete anos de prisão, mas acabou absolvido em sede de recurso após ter ficado concluído que não havia provas que soubesse que uma das modelos era menor.