Gavin McInnes, um dos fundadores daquilo que viria a ser a Vice Media em 1994, é um grupo de supremacia branca que tem vindo a crescer em Nova Iorque. "Adoro ser branco e acho que isso é algo que temos de ter orgulho", disse McInnes em entrevista ao The New York Times em 2003. "Não quero que a nossa cultura dilua. Precisamos de fechar as fronteiras e deixar que toda a gente assimile o estilo de vida ocidental, branco e de língua inglesa", acrescentou o líder dos The Proud Boys, que se descreve de "chauvinista ocidental".O grupo esteve recentemente envolvido em violência nas ruas de Nova Iorque. No passado dia 13 de Outubro, após uma manifestação republicana em Manhattan, vários membros do grupo entraram em confrontos com contra-protestantes. De acordo com as autoridades norte-americanas , citadas pela NBC News, três membros do grupo foram detidos.