Ingleses voltam às discotecas sem máscara, mas a covid-19 continua à espreita

As pistas de dança do Reino Unido encheram-se durante a madrugada desta segunda-feira naquele que foi apelidado de "Freedom Day" ("Dia da Liberdade"), já que foram levantadas praticamente todas as restrições impostas pela covid-19 naquele país. Desde a meia-noite que o Reino Unido está "livre" de restrições pandémicas e milhares aproveitaram desde o primeiro momento, apesar do aumento dos casos e dos apelos à precaução.

Desde março do ano passado que os britânicos não podiam ir a concertos e discotecas sem várias restrições (máscaras, distanciamento social, limitação de pessoas). E os vídeos e fotografias das várias reportagens feitas durante a madrugada mostram a euforia que acompanhava o regresso ao "antigo normal".



Boris Johnson e o seu executivo têm apelado a alguma contenção e cuidados aos cidadãos, lembrando que, neste momento, é da responsabilidade individual não ser infetado, não tendo já o governo britânico um poder ativo para impor medidas. Mas Johnson lembrou que ainda são precisos cuidados enquanto a vacinação vai avançando e o ministro dos transportes a apelar a que cidadãos ainda usem máscara em situações como transportes públicos.