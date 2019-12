Índia: Violador pede absolvição de pena de morte porque a poluição o vai matar

Índia: Quatro homens violam mulher e queimam-na viva Os homens aproximaram-se da vítima com o pretexto de a ajudar com um pneu furado e acabaram por a arrastar para um terreno baldio onde a violaram e mais tarde queimaram viva. Protestantes pedem pena de morte. - Mundo , Sábado.

Satish Maneshinde.



Numa altura em que têm vindo a público vários crimes sexuais contra mulheres na Índia, e que acabam sempre da mesma maneira, ou seja, com a vítima deitada na beira da estrada ou queimada num terreno baldio, muitos advogados tentam a defesa destes violadores com técnicas muito especiais. No entanto, esta é a primeira vez que a poluição é usada.



Um dos seis homens condenados por espancar e violar uma estudante de 23 anos em 2012, na cidade de Nova Deli , está a pedir ao tribunal que o absolva da pena de morte porque a poluição já o está a matar.Akshay Thakur é um dos quatro homens que está condenado a morrer enforcado pela violação da jovem, que acabou por morrer duas semanas depois devido aos ferimentos graves. Um quinto suspeito foi libertado por ter tido um papel menor no crime, enquanto o sexto se suicidou na prisão.Segundo a polícia, os homens violaram a jovem vez à vez dentro de um autocarro, enquanto este andou pela cidade durante uma hora. Quando terminaram, deitaram o corpo da jovem pelo autocarro fora para a beira da estrada.Os advogados de Thakur apresentaram agora um pedido de revisão de pena, com a justificação que o violador vai acabar por morrer devido à forte poluição que se faz sentir no país. Segundo o documento, Nova Deli "parece uma câmara de gás" e até a água está "cheia de veneno". Já a prisão onde Thakur aguarda a pena de morte localiza-se na zona de Mayapurim, uma zona industrial com um ar muito pesado.A Índia tem uma das atmosfera mais tóxicas do mundo, com várias cidades a estarem presentes no top 10 de cidades mais poluídas do mundo. No entanto, e como explica à CNN o advogado de acusação a poluição não será forte o suficiente para que a pena se venha a cumprir nos próximos tempos. "Ele não vai escapar da pena de morte assim", afirma