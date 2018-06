Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

Um homem provocou "agitação" na Catedral de Berlim, obrigando as autoridades alemãs a disparar sobre o suspeito.De acordo com a porta-voz da polícia, através do Twitter oficial, o incidente aconteceu pouco depois das 16h00. O homem foi "atingindo na perna".

A situação ocorreu no interior da Catedral de Berlim. De acordo com o diário Der Spiegel, a incidente provocou hoje dois feridos, entre os quais um polícia que baleou um homem que estava a perturbar a ordem pública.

As imediações do templo estão a ser patrulhadas por um forte contingente policial, indicou um porta-voz da polícia alemã, sem fornecer mais pormenores sobre as circunstâncias em que se deu o tiroteio.

A catedral evangélica de Berlim, situada no centro monumental da capital alemã e junto à chamada Ilha dos Museus, é um dos pontos de maior afluência turística da cidade.