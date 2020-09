Incêndios na Califórnia obrigam à retirada de dezenas de pessoas cercadas pelas chamas

Dezenas de pessoas, cercadas por um incêndio no norte da Califórnia, tiveram hoje de ser retiradas do local por helicóptero, indicaram as autoridades locais.

Helicópteros militares procederam à retirada de 63 pessoas do reservatório Mammoth Pool na floresta nacional de Sierra, localizado a cerca de 70 quilómetros a nordeste de Fresno, informaram os bombeiros de Fresno através da rede social Twitter.

Duas destas pessoas sofreram ferimentos graves e 10 apresentavam ferimentos ligeiros.

"Os aparelhos chegam e partem continuamente. Não se sabe o número de pessoas que ainda lá estão", acrescentam os bombeiros, citados pela agência France Press.

O gabinete do xerife do condado de Madera, por seu lado, usou a rede social Facebook para adiantar que cerca de 150 pessoas ficaram presas naquele local, pedindo aos populares para evitar a zona.

A Guarda Nacional da Califórnia recorreu a helicópteros Chinook para esta operação de evacuação, disse o general Daniel Hokanon, chefe do gabinete da Guarda Nacional, que publicou uma foto tirada da cabine de um aparelho cercado por árvores a arder.

O incêndio deflagrou na sexta-feira, tendo começado numa zona de difícil acesso, numa altura em que a Califórnia regista uma nova onda de calor.

A nova subida de temperatura neste fim de semana surge depois de vários incêndios na região terem destruído mais de 600.000 hectares de floresta.